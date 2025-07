Carboni, asse Inter-Genoa solido: ecco quando si chiuderà l’affare

Carboni verso il Genoa. L’asse tra l’Inter e il Grifone quindi continuerà e si attende la fumata bianca definitiva, che arriverà a breve.

VICINISSIMI ALLA CHIUSURA – La sinergia tra Inter e Genoa continua sul mercato. Nella scorsa stagioni, i buoni rapporti tra i due club hanno portato alla chiusura dell’affare Josep Martinez, con il portiere spagnolo che si è trasferito per circa 15 milioni di euro alla Beneamata. Quest’anno ci sarà un altro affare: ossia quello che porterà il baby classe 2005 Valentin Carboni dalla corte di Cristian Chivu a quella dell’ex compagno Patrick Vieira.

Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha raccontato le ultime battute sulla trattativa tra il club nerazzurro e la società ligure: «Nella giornata di ieri è avvenuto un incontro molto importante per impostare, non chiudere perché l’accordo verbale c’è ma quello totale e firmato non ancora, ma Inter e Genoa hanno raggiunto una base d’intesa per un prestito secco. L’affare si dovrebbe chiudere prossima settimana, in attesa anche del rientro del calciatore dalle vacanze».

Carboni, dopo il prestito sfortunato al Marsiglia, è rientrato nuovamente all’Inter e ha giocato un buon Mondiale per Club. Suo, infatti, gol contro l’Urawa Red Diamonds alla seconda giornata, che ha consegnato ai nerazzurri il successo.