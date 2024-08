Carboni arrivederci! Inter, 2 addi conclusi: speranze sul terzo – TS

Valentin Carboni si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia, dopo aver rinnovato con l’Inter. Addio concluso anche per un altro e ora se ne attende un terzo.

FATTA – Carboni saluta l’Inter per abbracciare, almeno temporaneamente, il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Ieri, l’argentino è andato in sede per firmare il rinnovo di contratto fino al 2029 e a 1.5 milioni di euro a stagione. Passaggio propedeutico prima di arrivare al Marsiglia: l’accordo conclusivo è di un prestito oneroso di un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 36 milioni di euro, mentre l’Inter ha un controriscatto che si aggira sui 40 milioni di euro. Per Carboni una grandissima opportunità in un club importante e con un allenatore in ascesa. Proprio De Zerbi è stato il principale ammiratore del baby argentino classe 2005 riempiendolo di telefonate e spiegazioni sul progetto. Tutti sperano nella sua definitiva esplosione.

Carboni vola in Francia e l’Inter spera nel tesoretto

DUE E FORSE TRE – Ma quello di Carboni non è il solo addio in casa Inter. Già concluso anche quello di Lucien Agoumé, che ieri è sbarcato a Siviglia. Accordo da 5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Tesoretto, che l’Inter spera di incrementare anche con la cessione di Martin Satriano. L’uruguaiano riflette sul Brest, che è pronto a sborsare nelle casse nerazzurre sei milioni di euro. Lui aspetta un’offerta dalla Liga, che ad oggi non è mai pervenuta.

