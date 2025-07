Carboni al Genoa, affare ai dettagli! Garanzia per l’Inter

Valentin Carboni è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Genoa, con l’Inter che si è riservata una “garanzia” utile per soddisfare una sua esigenza futura.

LA NOTIZIA – Valentín Carboni passerà dall’Inter al Genoa con la formula del prestito secco. Per gli annunci manca ancora qualcosa, ma la base di accordo tra le due società è salda e si fonda su una volontà di tutte le parti coinvolte nel senso di procedere alla fumata bianca. Mentre il Grifone punta a poter fare affidamento su un giovane di grande prospettiva da poter far rendere con efficacia sotto la guida di Patrick Vieira, i nerazzurri si auspicano di poter assistere a uno step ulteriore nel processo di crescita e maturazioni di Carboni. In questo scenario, tutto sembra quindi propendere per una chiusura ravvicinata dell’affare.

Carboni al Genoa, quasi here we go! Per l’Inter già una data

LA CONFERMA – A sottolineare la possibilità di una fumata bianca nei prossimi giorni è stato il giornalista Fabrizio Romano, che ne ha parlato così sul suo account X: «Valentín Carboni al Genoa, affare quasi fatto. Inter e Genoa si stanno avvicinando a un accordo di prestito senza diritto di riscatto e con specifiche aggiunte al Genoa in base alle prestazioni. L’accordo dovrebbe essere concluso nei prossimi giorni e potrebbe essere posticipato alla prossima settimana».