Caporale (Ag. Delgado): «Inter? Club enorme, ma per ora nulla di concreto!»

Mariano Carlos Caporale, agente di Milton Delgado, ha parlato dell’interesse dell’Inter (e non solo) nei riguardi del suo assistito. Porte aperte a tale eventualità, anche se nulla è stato ancora definito.

LA SITUAZIONE – Milton Delgado è l’ultimo nome, in ordine di tempo, accostato all’Inter per rinforzare il proprio centrocampo. Il calciatore argentino, in forza al Boca Juniors, viene valutato intorno agli 8 milioni di euro, anche se la squadra che ne detiene la proprietà vorrebbe inserire nel suo contratto una clausola da 20 milioni. Tra i vari profili monitorati dai nerazzurri per il proprio centrocampo, dunque, è opportuno registrare anche quello del classe 2006, tenendo conto di un potenziale fattore chiave: Delgado è un pallino di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter.

Delgado nel taccuino dell’Inter? Parla il suo agente Caporale

SUL MERCATO – Ad esprimersi in merito al possibile approdo di Delgado all’Inter è stato il suo agente, Mariano Carlos Caporale, che ne ha così parlato a TMW: «Ho sentito delle voci sull’Inter, un Club enorme, ma devo dire che al momento non c’è nulla di concreto. Se succederà qualcosa, vedremo, ma per ora si tratta solo di rumors».

SUL CALCIATORE – Caporale ha poi tracciato un quadro delle caratteristiche di Delgado: «È pronto. Nonostante la sua altezza (poco meno di 170 cm, n.d.r.), ha dimostrato di essere intelligente, sa quando arretrare, quando giocare d’anticipo. È intelligente, sa come mettere in risalto i suoi punti di forza e dissimulare i suoi punti deboli, se di punti deboli possiamo parlare».