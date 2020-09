Candreva sul mercato? Allenamento duro e testa (per...

Candreva sul mercato? Allenamento duro e testa (per ora) solo all’Inter

Condividi questo articolo

Antonio Candreva Inter

L’assenza di Antonio Candreva nella sfida amichevole di ieri tra Inter e Lugano ha destato qualche sospetto sulla permanenza del giocatore in nerazzurro. Il giocatore, però, sembra voler allontanare le voci di mercato con una foto su “Instagram”, nel quale lo si vede perfettamente focalizzato sul suo allenamento in maglia nerazzurra.

SOLO VOCI? – L’assenza di Antonio Candreva in Inter-Lugano ha di certo fatto molto discutere. Dopo essere sparito dai radar nelle ultime uscite della scorsa stagione, il giocatore è stato uno dei grandi esclusi della sfida amichevole di ieri. Una scelta, quella di Antonio Conte, che ha fatto discutere molto riguardo a una possibile uscita del numero 87 dalla squadra nerazzurra. Voci che sembrano però essere state allontanate dallo stesso Candreva, che, con una foto sul suo profilo ufficiale “Instagram”, ha voluto mostrare di essere (per ora) totalmente con la testa in nerazzurro.