Candreva-Sampdoria ufficiale in tempi brevissimi. Subito pronto?

Antonio Candreva

Candreva alla Sampdoria è una delle tante uscite fatte dall’Inter nelle ultime ore. L’esterno, arrivato in nerazzurro nel 2016 dalla Lazio, è ormai blucerchiato: Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, fa sapere che andrà subito a Genova.

GIÀ CONCLUSA – Nel pomeriggio Federico Pastorello, agente di Antonio Candreva, parlava di accordo fatto fra Inter e Sampdoria ma firma ancora mancante (vedi articolo). Se non è già arrivata poco ci manca, perché ormai tutto è risolto. Di dubbi non ce ne sono più: passa in blucerchiato per due milioni e cinquecentomila euro, contratto quadriennale. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio fa sapere che il giocatore sarà già a Genova in mattinata, per svolgere il suo primo allenamento con Claudio Ranieri. Ufficialità quindi attesa nelle prossime ore. Candreva potrebbe giocare la partita Spezia-Sampdoria, in programma a Cesena domenica alle ore 12.30.