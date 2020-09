Candreva-Sampdoria, passi avanti col giocatore! L’Inter fa richiesta – Sky

Antonio Candreva Inter

Candreva può lasciare l’Inter dopo quattro anni e trasferirsi alla Sampdoria. Secondo Gianluca Di Marzio il giocatore si sta convincendo ad accettare la proposta blucerchiata, ma ora si va a trattativa fra i due club perché non andrà via a zero. Così da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport dopo la notizia su Skriniar (vedi articolo).

SE NE VA? – Gianluca Di Marzio aggiunge dopo aver già parlato di una possibile cessione in casa nerazzurra: «Ci sono stati passi avanti importanti per il sì di Antonio Candreva dalla Sampdoria. Candreva è entrato nell’ordine di idee di accettare la Sampdoria. L’accordo è vicino tra il giocatore e la società, che però deve adesso discuterne con l’Inter. Da quanto ci risulta per liberare il giocatore chiede però un indennizzo di tre milioni di euro, perché è a bilancio a quattro milioni di euro. Farebbe una piccolissima minusvalenza, a oggi la Sampdoria non sembra intenzionata ad accettare questa richiesta. A oggi non lo libera a zero Candreva: la richiesta è tre milioni».