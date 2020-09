Candreva-Sampdoria, c’Ã¨ accordo per un triennale! Si sblocca Darmian?

Candreva-Sampdoria, c’è accordo per un triennale! Si sblocca Darmian?

Antonio Candreva

Nelle ultime ore la triangolazione di mercato tra Inter, Sampdoria e Parma avrebbe subito una netta accelerazione (QUI i dettagli). Antonio Candreva è prossimo al trasferimento in Liguria, a quel punto i nerazzurri lo sostituirebbero con Matteo Darmian

TRIANGOLO – Dopo Arturo Vidal, nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi in via definitiva un altro affare complesso del mercato dell’Inter. Antonio Candreva, dopo le iniziali titubanze, avrebbe accettato l’offerta della Sampdoria (triennale da circa 1,5 milioni di ingaggio annuale). Va ancora limata la distanza d’accordo tra Inter e Sampdoria. I nerazzurri vorrebbero un indennizzo da almeno tre milioni, da poter girare al Parma per l’acquisto di Matteo Darmian, promesso sposo nerazzurro.

RISORSA – L’affare potrebbe decollare già nelle prossime ore e l’Inter porterebbe in rosa una risorsa tattica come Darmian, impiegabile sia come esterno a tutta fascia ma anche come terzo centrale. I nerazzurri spunterebbero un’altra cessione dal corposo elenco, in attesa di capire il destino di Milan Skriniar (QUI le ultime sul futuro dello slovacco).