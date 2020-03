Candreva non si tocca! Conte chiaro: incedibile. Inter, arriva un esterno

Condividi questo articolo

Candreva è riuscito a scalare le gerarchie in questa stagione, conquistando un posto da titolare con l’Inter sulla fascia destra. L’ex Lazio (ecco il suo messaggio sul Coronavirus) appare intoccabile per Conte anche in vista della prossima stagione. Di seguito le ultime novità riportate da Fabrizio Romano per “Calciomercato.com”

FRECCIA A DESTRA – L’Inter ha già le idee chiare in vista del prossimo mercato sulla fascia destra. Antonio Candreva rappresenta una certezza per Antonio Conte. Nei recenti incontri con la società, il tecnico ha confermato l’importanza del centrocampista, per cui non saranno ascoltate possibili offerte. La dirigenza ha comunque intenzione di rinforzare gli esterni: Candreva resterà, ma arriverà anche un nuovo laterale destro.