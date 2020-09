Candreva-Inter, è finita? Club estero oltre al Napoli. Due su Dalbert – Rai

Antonio Candreva Inter

Candreva è arrivato all’Inter quattro anni fa dalla Lazio e ora potrebbe andare via. Ciro Venerato, dopo aver parlato di Darmian (vedi articolo), si è espresso sull’esterno classe ‘87 e su Dalbert, col brasiliano che ha due richieste. Queste le sue parole in collegamento con “La Domenica Sportiva Estate” su Rai 2.

IN USCITA? – Ciro Venerato fa il punto sulle possibili cessioni dell’Inter e rilancia quella di Antonio Candreva, ma non direzione Napoli. Il primo nome però è un altro: «Diego Godin potrebbe andare via, piace al Rennes e l’Inter potrebbe svincolarlo. Su Candreva spunta anche Carlo Ancelotti (manager dell’Everton, ndr), che dopo Allan dal Napoli punta anche lui. Dalbert Henrique lascerà Milano: West Ham e Newcastle United sull’ex Fiorentina».