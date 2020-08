Candreva in uscita dall’Inter: agente già in contatto con una di Serie A – Sky

Condividi questo articolo

Antonio Candreva

Candreva può lasciare l’Inter ma restando in Serie A. Come riportato da Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” – già oggi si è discusso del futuro dell’esterno nerazzurro e della possibile destinazione

ESTERNO DI TROPPO – Clamorosa novità che coinvolge l’Inter nel mercato in uscita, che diventa una priorità prima di annunciare nuovi colpi di un certo spessore. Il nome caldo è Antonio Candreva, di recente escluso da Antonio Conte dall’undici titolare. E il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A. Dopo l’addio di José Callejon, il Napoli valuta il numero 87 nerazzurro come possibile innesto nel ruolo di esterno destro, dopo aver già acquistato Matteo Politano a gennaio. E come l’ex compagno, anche il classe ’87 è in uscita dall’Inter. Soprattutto dopo l’arrivo di Achraf Hakimi, finora unico colpo del mercato nerazzurro. Oggi si è parlato di questa ipotesi con il suo agente Federico Pastorello, in visita in casa azzurra. A riportarlo è il giornalista Gianluca Di Marzio. Seguiranno aggiornamenti già nelle prossime ore.