Candreva verso il Genoa! Inter chiamata dopo un rifiuto nei rossoblù – Sky

Candreva può andare al Genoa: se n’è parlato in queste ultime ore con l’Inter, sfruttando la questione Pinamonti (vedi articolo). Gianluca Di Marzio è tornato ad aprire “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport con una notizia sui nerazzurri: ecco le ultime fresche di serata, con la trattativa entrata nel vivo.

SE NE VA? – Novità da Gianluca Di Marzio: «Il Genoa è vicino ad Antonio Candreva dell’Inter. Una pista che è emersa a sorpresa in serata, dopo che Rick Karsdorp che era destinato al Genoa come esterno di destra, quello che Candreva fa da tempo nell’Inter con Antonio Conte soprattutto, ha deciso di rimanere alla Roma bloccando l’arrivo di Mattia De Sciglio. Il Genoa, nei dialoghi con l’Inter, ha saputo che Candreva era fuori dal progetto e adesso sta cercando l’intesa definitiva col giocatore per portarlo a disposizione di Rolando Maran».