Candreva e Godin esclusi da Inter-Carrarese: doppio indizio di mercato?

Per la seconda volta di fila – in occasione di Inter-Carrarese – sia Antonio Candreva che Diego Godin sono esclusi sia dai titolari che dai panchinari della partita, come già successo contro il Lugano martedì pomeriggio (QUI le scelte ufficiali di Antonio Conte). I due giocatori sembrano essere vicini a lasciare il club e la doppia esclusione è certamente un indizio in tal senso.

DOPPIA ESCLUSIONE – Dopo l’esclusione nella partita di martedì pomeriggio contro il Lugano, Antonio Candreva e Diego Godin non fanno parte di titolari e panchinari anche per Inter-Carrarese, in corso ora ad Appiano Gentile. Una scelta, quella di Antonio Conte, che va sicuramente letta in ottica mercato. Per quanto riguarda il difensore uruguaiano, quella che porta a Cagliari resta sempre la pista più calda. Per l’esterno, invece, dopo essere scemato l’interesse del Genoa, sembra essere sempre più probabile un possibile approdo alla Sampdoria.