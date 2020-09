Candreva alla Sampdoria, ci siamo? L’Inter conta di chiudere a breve

Antonio Candreva

Importanti aggiornamenti sul futuro di Antonio Candreva arrivano da Luca Cilli, giornalista di “Sportitalia”. Il centrocampista dell’Inter è sempre più vicino al passaggio alla Sampdoria. Di seguito le ultime novità e i tempi della trattativa, dopo gli eventi di giornata

FUTURO VERSO GENOVA – La Sampdoria è sempre più vicina all’ingaggio di Antonio Candreva. Secondo “Sportitalia”, l’Inter ha l’accordo con i blucerchiati da diversi giorni, ma il problema era l’esterno. Il centrocampista nelle ultime ore si sta convincendo della destinazione blucerchiata. Ha capito che in nerazzurro avrebbe poco spazio: per questo la trattativa potrebbe chiudersi in tempi brevi.