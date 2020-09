Candreva alla Sampdoria, affare già scritto: ecco quanto incassa l’Inter – SI

Condividi questo articolo

Antonio Candreva

Candreva è prossimo a lasciare l’Inter, che ha fissato il prezzo del numero 87. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – conferma l’operazione in definizione con la Sampdoria

INDENNIZZO MINIMO – Va avanti l’operazione che presto dovrebbe portare Antonio Candreva a Genova. Nelle casse dell’Inter finirà un indennizzo compreso tra i 2 e i 2.5 milioni di euro. Un po’ meno rispetto ai 3 ipotizzati nelle ultime ore. La società nerazzurra di certo non metterà barriere a nove mesi dalla scadenza del contratto dell’esterno classe ’87. Il via libera è quasi scritto in direzione Sampdoria, che aspetta Candreva. La storia è ormai scandita, l’Inter non farà problemi per il cartellino. A confermarlo è Alfredo Pedullà, giornalista di “Sportitalia”.