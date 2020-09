Candreva, accordo tra Inter e Sampdoria! Dalbert, quattro offerte – AP

Antonio Candreva

Antonio Candreva, che oggi non ha fatto parte all’allenamento congiunto con la Carrarese (vedi articolo), potrebbe salutare l’Inter già in questa sessione di mercato. Genoa e Sampdoria lo seguono, ma secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, i nerazzurri avrebbero già un accordo con i blucerchiati. Una novità riguardo anche Dalbert.

LE ULTIME – Antonio Candreva – che oggi non ha partecipato all’allenamento congiunto tra Inter e Carrarese (QUI i gol) -, presto potrebbe salutare la squadra nerazzurra per trasferirsi a Genova. Genoa e Sampdoria lo seguono, anche se secondo quanto riportato dal sito del giornalista Alfredo Pedullà, i blucerchiati avrebbero già trovato l’accordo con il club di Viale della Liberazione: ora tocca al giocatore decidere il suo futuro. Dalbert invece avrebbe ricevuto quattro offerte, dall’Italia e dall’estero, ma tutte con la formula del prestito con diritto di riscatto: l’Inter dice no al prestito.

