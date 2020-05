Cancelo vicino al ritorno all’Inter: Lautaro Martinez sblocca il mercato – CdS

Condividi questo articolo

Joao Cancelo secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” è vicino al ritorno all’Inter, e sarà la chiave per convincere Antonio Conte a cedere alle richieste del Barcellona per Lautaro Martinez.

TRIANGOLO DI MERCATO – Joao Cancelo all’Inter, ne è sicuro il Corriere dello Sport che tra le colonne dell’edizione odierna racconta di un triangolo di mercato tra i nerazzurri, il Manchester City e lo stesso Barcellona, interessato più che mai a Lautaro Martinez. Semedo, possibile pedina di scambio per arrivare allo stesso centravanti argentino, potrebbe essere ceduto invece al Manchester City, per arrivare così a Joao Cancelo e girarlo immediatamente all’Inter più una parte cash. Ricordiamo che la scorsa estate l’esterno dalla Juventus è stato ceduto al Manchester City con un costo complessivo dell’operazione pari a 65 milioni (28 più Danilo valutato 37), e sotto la guida di Pep Guardiola la sua stagione in Premier League non è stata particolarmente esaltante. Antonio Conte a quel punto sarebbe anche disposto di cedere Lautaro Martinez per avere in cambio Joao Cancelo sulla fascia e una sostanziosa parte in denaro da poter reinvestire immediatamente per un attaccante.