Cancelo, disastro al Manchester City! Inter sul giocatore. Contropartita?

Cancelo ha giocato una stagione con la maglia dell’Inter. Al termine del prestito in nerazzurro il terzino portoghese si è trasferito alla Juventus prima di andare al Manchester City di Guardiola

RITORNO? – Secondo quanto riportato dal Sun il Manchester City ha messo in vendita Joao Cancelo. Il terzino portoghese sta rendendo in maniera disastrosa secondo il tabloid e quindi molto probabilmente andrà via. Su di lui ci sono Inter e Bayern Monaco oltre a altre big europee. Prezzo? 50 milioni di euro. Cifra alta per i nerazzurri, ma occhio a Lautaro Martinez che piace a Pep Guardiola come erede del Kun Aguero.