Cancelo-Barcellona-Inter, retroscena dal 2017! Ora Lautaro Martinez?

Cancelo è molto chiacchierato sulla scena del mercato internazionale, dopo una stagione non esaltante con il Manchester City. Il Mundo Deportivo insiste su un clamoroso ritorno all’Inter, in un intreccio che coinvolgerebbe Lautaro Martinez, Semedo e il Barcellona. Di seguito un retroscena datato 2017

DALLO SCAMBIO (IMPOSSIBILE?) AL RETROSCENA – Il futuro di Joao Cancelo non è affatto certo. Il laterale è già stato un pezzo pregiato del mercato nel 2017. Il Barcellona era molto interessato, ma l’alto prezzo ha poi portato i blaugrana a puntare su Semedo. Il portoghese è passato all’Inter, con Kondogbia al Valencia. Ora i due terzini potrebbero essere protagonisti di uno scambio tra il Barcellona e il Manchester City. Il Mundo Deportivo rilancia con forza un’ulteriore ipotesi: il ritorno di Cancelo in nerazzurro nell’affare Lautaro Martinez. Sicuramente un doppio scambio molto complicato, anche perché l’Inter, in caso di cessione, vorrebbe incassare una gran parte cash dalla cessione della punta argentina.