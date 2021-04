Campoccia (VP Udinese): «De Paul deve dare il massimo. Poi vedremo»

Stefano Campoccia – Vicepresidente dell’Udinese – ha parlato ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” di Luciano Spalletti (ex allenatore dei bianconeri e attualmente ancora sotto contratto con l’Inter) e del possibile futuro di Rodrigo De Paul.

TRA I MIGLIORI – Stefano Campoccia ha elogiato Luciano Spalletti, ex allenatore proprio dell’Udinese e anche dell’Inter con cui è ancora sotto contratto fino a fine stagione. Ma non solo: il Vicepresidente dei friulani ha anche fatto il punto sulla situazione di mercato di Rodrigo De Paul. Queste le sue parole: «Spalletti lo conosco bene, è stato con me qui a Udine. Ha il suo modo di interfacciarsi con il gruppo, ma è uno dei migliori allenatori che si sono visti in Italia. Le richieste per De Paul? Ora deve chiudere il campionato nel migliore dei modi con noi, poi valuteremo».