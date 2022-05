Cambiaso, volontà Inter chiara per l’estate e per il futuro della fascia – CdS

L’Inter sta facendo di tutto per rinnovare Ivan Perisic con il croato che, se rimanesse, andrebbe a ricorsi il posto con Robin Gosens, altro esterno sinistro di calibro internazionale già dei nerazzurri. Nonostante questo però l’Inter segue e vuole Andrea Cambiaso.

FUTURO – L’Inter pensa al presente, alla prossima stagione e come tornare a vincere lo scudetto. Ma programma anche il futuro lontano. Ivan Perisic è a un passo dal firmare il rinnovo di contratto, vero. Com’è vero che c’è anche Robin Gosens in rosa con il prossimo anno che dovrà essere quello dell’esplosione. Ma non finisce qui. L’Inter pensa di prendere anche un altro esterno, come riporta il Corriere dello Sport. Il nome caldo è quello di Andrea Cambiaso, un giovane promettente che l’Inter vorrebbe prendere per poi lasciarlo in prestito in Serie A a farsi le ossa e crescere per poi tornare alla base. Ovviamente non solo l’Inter su di lui, anche altre big come il Napoli ci stanno pensando.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti