Cambiaso, è ufficiale: niente Inter ma parcheggio confermato via Juventus

Cambiaso non andrà a rinforzare la batteria di esterni a disposizione dell’Inter né in questa stagione né nella prossima. Il nuovo acquisto della Juventus, però, come previsto già da tempo non resterà a Torino in questa stagione. Già definita la nuova destinazione

SUBITO IN PRESTITO – Non vestirà la maglia nerazzurra Andrea Cambiaso in questa stagione. E nemmeno quella bianconera. La Juventus, dopo aver annunciato l’acquisto del classe 2000 dal Genoa, non lo tratterà a Torino. Cambiaso giocherà ancora in Serie A, però. E lo farà vestendo ancora la maglia rossoblù ma quella del Bologna, che è pronto ad accogliere l’esterno sinistro in prestito. La conferma arriva dalla conferenza stampa di Claudio Fenucci, Amministratore Delegato rossoblù: «Operazione vicina alla chiusura in prestito secco». La destinazione Bologna è esattamente quella prevista dall’Inter in caso di acquisto di Cambiaso. Acquisto che non si è concretizzato dopo l’affondo della Juventus. Per Cambiaso si prospetta una stagione di “parcheggio” a Bologna per trovare fiducia e minutaggio prima di tornare a Torino.