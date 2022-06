Cambiaso rispunta per l’Inter dopo Udogie: contatti doppi col Genoa

Cambiaso del Genoa è una delle alternative per la fascia dell’Inter, anche se (come Bellanova) ha giocato più a destra che a sinistra. Secondo Pedullà due squadre hanno contattato i rossoblù, una anche per Udogie.

OPZIONE IN FASCIA – Andrea Cambiaso lascerà presumibilmente il Genoa dopo la retrocessione in Serie B dei rossoblù. Per Alfredo Pedullà c’è un doppio interesse per il classe 2000. Il giornalista, via Twitter, annuncia: “Cambiaso, contatti sempre con Inter e Juventus. Ai bianconeri piace Destiny Udogie, confermato”. Da segnalare che, per quest’ultimo, nel corso del pomeriggio è uscita la notizia di un veto dell’Udinese per l’Inter e non solo (vedi articolo).