Cambiaso promesso sposo! Inter disposta anche ad una possibilità − SI

Oggi incontro in sede tra l’agente di Cambiaso, Bia, e l’Inter (vedi articolo). I nerazzurri sono nettamente in vantaggio anche sulla Juventus. C’è una possibilità

PROMESSO SPOSO − Giornata frenetica in sede Inter con diversi agenti che hanno parlato con la dirigenza. Tra questi anche Bia, rappresentante di Andrea Cambiaso. Il laterale piace tantissimo al club meneghino che è nettamente in pole sull’altra concorrente, la Juventus. Mossi passi decisivi per il classe 2000 che può considerarsi un vero e proprio promesso sposo dell’Inter. Come riporta Alfredo Pedullà su Sportitalia mercato, l’Inter ha dato al giocatore e al suo agente più opzioni: l’ultima quello di prenderlo a parametro zero il prossimo anno.