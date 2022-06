Cambiaso, c’è l’offerta della Juventus. Ora palla all’Inter: serve rilancio − SI

Aggiornamenti su Cambiaso. Oggi c’è stato un incontro tra la Juventus e il Genoa con i bianconeri che hanno avanzato la loro proposta. Ora palla all’Inter che dovrà evitare la beffa

RILANCIARE − Importanti novità sulla pista relativa ad Andrea Cambiaso. Secondo Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, oggi è avvenuto un incontro tra la Juventus e il Genoa. La proposta dei bianconeri è di tre milioni di euro più un giocatore. Adesso, la palla passa all’Inter che dovrà necessariamente rilanciare per evitare che il ragazzo vada alla corte di Massimiliano Allegri. In caso di mancato rilancio, la Juventus potrebbe già chiudere entro questa settimana.