Cambiaso nel mirino anche della Juventus. Inter resta alla finestra – SM

Cambiaso è tra i nomi seguiti anche dall’Inter per rinforzare le fasce. Il calciatore, secondo quanto riportato questa mattina da Sportmediaset, è seguito anche dalla Juventus.

NON SOLO INTER – Cambiaso, esterno italiano che si sta mettendo in mostra al Genoa in questa stagione, ha attirato l’interesse dell’Inter che potrebbe rinforzare le fasce considerando anche l’uscita di Ivan Perisic. Come riportato questa mattina da Sportmediaset, l’italiano sarebbe stato messo nel mirino anche della Juventus. Il suo contratto con il Genoa è in scadenza a giugno 2023. Inter resta alla finestra.

Fonte: Sportmediaset