Cambiaso-Juventus accordo a breve? Si allontana la pista Inter − SI

Si allontana Cambiaso dall’Inter. La Juventus è molto vicina a chiudere per il trasferimento del laterale dal Genoa. Chiusura che potrebbe arrivare a breve

SFUMA? − L’Inter e Andrea Cambiaso si allontanano. La Juventus sembra essere molto vicina a chiudere per l’affare col Genoa. Nonostante un tentativo di rilancio fatto nelle ultime ore da parte dell’Inter, i bianconeri sono adesso in vantaggio. Entro domenica, l’affare si potrebbe chiudere. La base di accordo trovato da Juventus e Genoa è di tre milioni di euro più il cartellino di Dragusin, nell’ultimo anno in prestito alla Salernitana. Nell’affare potrebbe essere inserito anche il giovane Baseggio.