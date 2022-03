Cambiaso-Inter, parla l’agente: «Attenzionato da tante squadre. Vedremo»

Cambiaso è uno dei giocatori più interessanti del calcio italiano. Al momento, è al Genoa ma in estate potrebbe lasciare il Grifone. Su di lui tante squadre, tra cui l’Inter. L’agente Giovanni Bia, su ‘Si gonfia la rete‘, ha aggiornato sulla situazione del suo assistito

FUTURO INCERTO − L’intervento dell’agente Bia sul suo assistito, Cambiaso: «Cambiaso via dal Genoa? Vedremo a giugno cosa succederà. Giuntoli del Napoli l’aveva già cercato anni fa ma non riuscì a prenderlo e andò all’Empoli. Il ragazzo è attenzionato da tante squadre, ci sarà da valutare con il club cosa è meglio per tutti. Lui è a scadenza 2023, vediamo cosa succede a fine anno. La proprietà è straniera, forse hanno visioni diverse da quelle che abbiamo noi, vedremo. Ora Cambiaso vuole salvare il Genoa, tutto il resto verrà dopo».