Cambiaso, Inter in lotta con Juventus e Atalanta. Asta in estate?

Andrea Cambiaso, terzino sinistro del Genoa, è finito nel mirino anche dell’Inter: con i nerazzurri in lotta anche Juventus e Atalanta.

CORSA A TRE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Andrea Cambiaso, terzino sinistro del Genoa, non sarebbe nel mirino solo della Juventus e dell’Atalanta. Infatti anche l’Inter sarebbe sulle tracce dell’esterno 21enne, in scadenza di contratto nel giugno 2023 con il club rossoblù. Così in estate potrebbe scatenarsi un’asta per il classe 2000.

Fonte: SportMediaset.it