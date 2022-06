Cambiaso-Inter, interesse concreto! In caso di arrivo due strade – TS

L’Inter è al lavoro per rinforzare le fasce. Il club nerazzurro ha messo gli occhi su Andrea Cambiaso del Genoa. Le ultime dal Tuttosport

AL LAVORO – L’Inter è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. La dirigenza nerazzurra ha messo gli occhi su Andrea Cambiaso, esterno sinistro del Genoa. Nel pomeriggio di ieri è andato in scena un incontro fra l’agente del calciatore e la dirigenza nerazzurra: il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 ma i rossoblù per lasciarlo andare chiedono 10 milioni. Cifra che l’Inter conta di abbassare con l’inserimento di qualche contropartita. In caso di approdo in nerazzurro, per Cambiaso si aprirebbero due possibilità: inserimento in rosa o un altro anno di prestito altrove per trovare più minuti e continuare il percorso di crescita.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati