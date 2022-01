Cambiaso, all’Inter interessa il giocatore: la chiave si chiama Perisic − Sky

Cambiaso interessa all’Inter per coprire la fascia sinistra. Messo in cassaforte l’affare Gosens (vedi articolo), i nerazzurri vorrebbero puntare sul giocatore del Genoa in caso di addio di Perisic

INTERESSE − Andrea Cambiaso rimane in orbita Inter. Sul giovane giocatore del Genoa, oltre all’Atalanta e alla Juventus, rimane forte anche il club nerazzurro. In attesa, infatti, di capire la situazione legata a Ivan Perisic (incontro a febbraio), l’Inter tiene d’occhio la situazione legata a Cambiaso. Come riporta Alessandro Sugoni su Sky Sport, il contratto del laterale scadrà con il Grifone tra 18 mesi e può diventare una soluzione gradita ai nerazzurri in caso di mancato rinnovo di Perisic.