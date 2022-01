Cambiaso, Inter in corsa con altre due. Movimenti anche subito? – Sky

Cambiaso si sta mettendo in luce con la maglia del Genoa in questa stagione. Non ha un contratto lungo e tre squadre di Serie A, fra cui l’Inter, lo stanno monitorando. Per Marchetti, da Sky Sport 24, c’è la possibilità di qualcosa da qui al 31 gennaio.

SI MUOVE SUBITO? – Luca Marchetti, dopo aver parlato di Ivan Perisic (vedi articolo), aggiorna: «Andrea Cambiaso ha il contratto in scadenza fra un anno. Su di lui, appena venduto Robin Gosens, si è fiondata l’Atalanta. C’era già la Juventus e ora c’è anche l’Inter, nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo proprio per Perisic. C’è una vera e propria asta, a mio avviso c’è lo spazio per poter mettere una fiche sul tavolo in queste quarantotto ore».