Cambiaso idea Inter se Perisic non rinnova: un vantaggio con lui – CdS

Il futuro di Perisic è in bilico (vedi articolo) e non è escluso che alla fine il croato non rinnovi con l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport c’è Cambiaso del Genoa come nome alternativo.

L’OPZIONE IN FASCIA – L’Inter proverà a ottenere il rinnovo di Ivan Perisic, ma deve iniziare a pensare ad altri nomi se non dovesse farcela. Uno di questi, stando al Corriere dello Sport, è Andrea Cambiaso. Il classe 2000, reduce dalla sua prima stagione in Serie A, ha dimostrato di potersi adattare su entrambe le fasce. L’Inter lo ha già seguito durante l’anno, avendo buone relazioni dai suoi scout. La retrocessione del Genoa, aritmetica da domenica, può facilitare la trattativa per ottenere uno sconto sulla valutazione di Cambiaso.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.



