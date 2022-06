Cambiaso, Genoa fissa il prezzo. Club categorico su un aspetto – Sky

Cambiaso al centro di tantissime operazioni di mercato. Il suo procuratore qualche settimana fa ha incontrato l’Inter, ma il giocatore interessa anche ad Atalanta e Juventus.

NON SOLO INTER – Andrea Cambiaso ha attirato su di sé l’interesse di diversi club in Serie A, su tutti anche l’Inter. Su di lui, però, c’è il forte interesse di Atalanta e Juventus. Il Genoa è categorico su un aspetto: nessuna contropartita. Il club rossoblù chiede 10 milioni per il calciatore.

Fonte: Sky Sport