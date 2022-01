Cambiaso al posto di Perisic? L’Inter pensa al futuro (con l’Atalanta) – Sky

Cambiaso si sta mettendo in mostra al Genoa, nonostante il penultimo posto in classifica, e l’Inter ci sta pensando per rimpiazzare Perisic. Come la capolista, però, anche l’Atalanta che ora deve sostituire Gosens (vedi articolo): ne parla Marchetti per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

A SINISTRA CAMBIA TUTTO? – Luca Marchetti parla della situazione di Ivan Perisic: «Rinnovo? Oggi è più no che sì. Cioè: fino a oggi era più no che sì, con l’arrivo di Robin Gosens è chiaro che l’Inter ha riequilibrato i rapporti di forza. Se prima Perisic chiedeva uno stipendio molto alto, sei milioni di euro, ora a maggior ragione dice che l’offerta è un altra e certe cifre non è in grado di darle. Sia l’Inter sia l’Atalanta si sono interessate ad Andrea Cambiaso, che va in scadenza a giugno 2023. È un ragazzo del 2001, interessa alla Juventus ma anche Inter e Atalanta guardano al futuro».