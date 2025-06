Calhanoglu vuole il Galatasaray! L’Inter attende offerta giusta – SM

Hakan Calhanoglu è infortunato in questo momento e salterà il prossimo impegno dell’Inter contro il Monterrey. Il giocatore vuole il Galatasaray, da Sport Mediaset arrivano aggiornamenti.

SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu vuole il Galatasaray, gli intermediari con l’Inter sono a lavoro. Il calciatore non spinge ancora per la cessione, ma gradirebbe la destinazione Turchia per cominciare una nuova esperienza dopo gli ultimi quattro anni in nerazzurro. Tante gioie, ma due delusioni pesantissime nella finali di Champions League contro Manchester City e Psg. E l’addio in questo momento non sarebbe proprio negativo, anche perché nell’ultimo anno il turco ha subito più di quattro infortuni muscolari e tutt’ora sta convivendo con un altro problema. Il giocatore infatti salterà l’esordio con il Monterrey al Mondiale per Club e non sarà presente nemmeno alla seconda gara.

TRATTATIVA – Il Galatasaray è fermo ad un’offerta di 15 milioni di euro, ma potrebbe alzarla fino ai 30 qualora comprenda che è impossibile investire i suoi soldi per Victor Osimhen del Napoli. Il nigeriano aspetta destinazioni migliori in Europa, il club turco deve valutare e attendere eventuali riscontri dall’attaccante che ha passato appena un anno ad Istanbul in prestito. L’Inter non accetterà la prima offerta così bassa nel caso in cui diventi ufficiale.