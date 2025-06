Calhanoglu vicino al Galatasaray? Macché! La posizione dell’Inter – Sky

Su Calhanoglu non arrivano conferme secondo Sky Sport in merito al suo possibile trasferimento verso il Galatasaray. Sul regista turco, l’Inter ha una posizione fissa e chiara.

ECCO COSA FILTRA – Se in Turchia parlano di incontri, offerte, trattative e volontà chiare, su Sky Sport trapela tutt’altro. Secondo Luca Marchetti, infatti, non trovano conferme le voci di un trasferimento possibile di Hakan Calhanoglu verso il Galatasaray. Infatti, la posizione dell’Inter è chiara: non sono stati considerati eventuali sostituti perché al momento non ci sono dialoghi con nessuna squadra per il turco. Di conseguenza, al momento, Calhanoglu resta punto fermo dell’Inter. Il numero 20 si trova negli Stati Uniti con la Beneamata, che nella notte tra domani e mercoledì esordirà al Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey. Calha non giocherà perché non ancora al meglio, ma dovrebbe rientrare a pieno regime a partire dalla seconda partita contro l’Urawa Red Diamonds.

LA SITUAZIONE – Calhanoglu punto fermo del centrocampo dell’Inter, nonostante le voci che arrivano dalla Turchia. Ieri, peraltro, c’è stata una storia da parte del padre di Hakan, che sogna un giorno il figlio con la maglia del Galatasaray. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo l’Inter. Oggi non c’è nulla. In futuro chissà.