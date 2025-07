Calhanoglu via? Occhio a Stiller! Inter non ha urgenza di un play!

L’Inter è alla ricerca del profilo ideale per sostituire Hakan Calhanoglu, suo regista titolare negli ultimi 2 anni. A fare il punto della situazione è il giornalista Fabio Santini.

MERCATO – Fabio Santini si è così pronunciato a TMW Radio sul tema dei possibili innesti a centrocampo per l’Inter in sostituzione di Hakan Calhanoglu, promesso sposo del Galatasaray: «Di Rovella non se ne parla neanche, bisogna trattare con Lotito ed è un ‘casino pazzesco’. A Chivu non interessa avere il play davanti alla difesa. Occhio a Stiller, definito il nuovo Kroos, profilo che interessa tantissimo. Per quanto riguarda Thuram, anche se non ci fosse stata quella dichiarazione di guerra esplicita, il francese già rappresentava – insieme a Frattesi – il big che poteva essere messo sul mercato».

Calhanoglu e non solo: Santini sulla possibilità che l’Inter affondi il colpo per Vlahovic

L’IDEA – Santini ha poi proseguito esprimendosi sull’ipotesi di un approdo di Dusan Vlahovic all’Inter: «Ribaltone di mercato? Non lo so. E’ vero che la Juve sta facendo un errore dietro l’altro, che non ha ancora il ds, ma che dia il serbo all’Inter la vedo dura. La coppia con Lautaro Martinez mi piacerebbe. Vlahovic ha subito il peso del suo cartellino. Con la Juventus che lo ha pagato 80 milioni, il serbo ha avuto un certo condizionamento psicologico».