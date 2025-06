Calhanoglu via dall’Inter? Solo invenzioni! Ad oggi resta un punto fermo

Che Calhanoglu non abbia disputato la sua miglior stagione in nerazzurro è chiaro. Ma da qui a darlo già per partente ce ne passa. Eppure, come ormai accade ciclicamente ogni estate, basta un leggero calo di rendimento per scatenare il valzer delle voci infondate. Anche Fabrizio Romano oggi ha smentito presunte offerte di mercato.

NESSUN OFFERTA – Questa volta tocca al regista turco, protagonista assoluto nelle stagioni passate e ora bersaglio preferito di chi cerca il prossimo “caso” da montare. Da giorni si rincorrono indiscrezioni su un presunto interesse del Galatasaray, con tanto di lista di possibili sostituti già accostati all’Inter. Peccato che, come riportato con fermezza da Fabrizio Romano, l’Inter non abbia ricevuto alcun approccio da parte del club turco. Non solo: non esiste alcuna trattativa in corso con nessuna squadra per Calhanoglu. Situazione tranquilla, sotto controllo, come deve essere quando si parla di uno dei titolari più importanti della rosa. Per cui, basta con gli addii affrettati e le illazioni prive di fondamento: Hakan Calhanoglu è un giocatore dell’Inter. Così sarà, se non dovessero presentarsi offerte ritenute “irrinunciabili”. Ma questo vale per qualsiasi giocatore presente in rosa.

Calhanoglu ad oggi non si muove: nessun offerta! Riconoscenza…

NESSUN SOSTITUTO – Ci si chiede allora: a chi giova questa narrazione tossica? È davvero utile gettare ombre su un giocatore che ha dato l’anima per l’Inter, reinventandosi regista basso con risultati eccellenti e dimostrando professionalità e dedizione esemplari? Chi oggi si affretta a “liberarsene” è lo stesso che solo un anno fa lo definiva insostituibile. Calhanoglu, è bene ricordarlo, ha ancora un ruolo centrale nella squadra ora guidata da Cristian Chivu. La sua esperienza, visione di gioco e capacità di dettare i tempi restano un patrimonio tecnico su cui l’Inter intende continuare a costruire. Un’annata con alti e bassi non può cancellare ciò che ha rappresentato. E chi lo vorrebbe già con la valigia in mano, forse dovrebbe ricordarsi da dove si parte prima di voler riscrivere tutto.