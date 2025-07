Calhanoglu l’unico addio top a meno di un ritorno di fiamma – Sky

In casa Inter si monitora la situazione legata ad Hakan Calhanoglu. Il regista nerazzurro è ai ferri corti con la società (vedi ultimi aggiornamenti), ma potrebbe non essere l’unica cessione top in mezzo al campo.

IN USCITA – Finita la stagione per l’Inter è arrivato il momento di operare sul mercato, anche se la dirigenza si è già mossa in entrata e si sta muovendo tuttora con la firma di Yann-Ange Bonny arrivata nel pomeriggio. Ma occhio che il mercato nerazzurro potrebbe accendersi per quanto riguarda le uscite. E fra tutte ovviamente c’è da monitorare quella di Hakan Calhanoglu. La rottura tra le parti è arrivata dopo Inter-Fluminense, partita degli ottavi di finale del Mondiale per Club finita 2-0. Le parole di Lautaro Martinez prima e Beppe Marotta poi hanno creato subito un caso, che poi si è trasformato in polverone all’indomani dopo la replica netta del regista numero sul proprio account Instagram. Ma quella di Calha potrebbe non essere l’unica cessione eccellente in casa Inter. Secondo l’esperto di calciomercato Luca Marchetti, in collegamento da Ostia per Sky Sport 24, c’è da considerare anche la posizione di Davide Frattesi. E qui l’eventuale ritorno di fiamma dell’Atletico Madrid, che già prima del Mondiale per Club, aveva avuto un primo approccio con l’Inter.