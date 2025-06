Calhanoglu, in Turchia riportano: «Inter, lasciami tornare a casa!»

In Turchia premono per l’approdo di Calhanoglu al Galatasaray. Si parla addirittura di un dialogo avuto dal numero 20 con la dirigenza dell’Inter.

DALLA TURCHIA PREMONO – Insomma, il futuro di Hakan Calhanoglu sta per diventare una telenovela. Il centrocampista turco è appena rientrato a Milano, dopo il soggiorno negli Stati Uniti insieme all’Inter. Il numero 20 è rimasto ai box per tutto il ritiro di Los Angeles prima e Seattle poi, per poi decidere di ritornare in Italia dopo lo stiramento muscolare subito. La sua ultima partita, dunque, in maglia nerazzurra resta quella amarissima del 31 maggio in finale di Champions League contro il Psg. Il suo futuro resta in bilico, visto che in Turchia premono per riportare in patria il capitano della nazionale e precisamente al Galatasaray. Il quotidiano Sabah si porta tanto avanti, riportando una presunta dichiarazione di Calhanoglu, che avrebbe detto alla dirigenza dell’Inter queste parole: «Quando ho lasciato il Milan, sono venuto da voi gratuitamente. Ho dato il massimo per 4 anni. Voglio continuare la mia carriera calcistica al Galatasaray. Voglio che mi rendiate le cose facili. Lasciatemi tornare a casa». La situazione Calha ad oggi resta in stand-by e il giocatore è ritornato in Italia per proseguire le cure.