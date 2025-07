Calhanoglu, in Turchia certi: vuole solo il Galatasaray! Rifiutato un club

Continua a tenere banco il futuro di Hakan Calhanoglu. Il regista dell’Inter, al momento in vacanza, è corteggiato dal Galatasaray. E inoltre, in Turchia continuano a spingere ribadendo come il centrocampista non vuole altro che il Gala.

UNICA DIREZIONE – In Turchia spingono: Calhanoglu vuole solamente il Galatasaray. Il regista rimane in uscita dall’Inter, che però non ha ancora ricevuto un’offerta importante per lasciare andare il suo numero venti. I nerazzurri inizieranno a trattare solamente con una proposta da circa 25 milioni di euro. Altrimenti non se ne farà niente. Allo stesso tempo, il turco spinge per raggiungere il club di Istanbul. Secondo i colleghi di Fanatik, il centrocampista, infatti, avrebbe rifiutato tutte le altre destinazioni, tra cui anche quella dell’Al Hilal, allenato dal suo ex allenatore Simone Inzaghi. Per Calha esiste solamente il Galatasaray.

L’Inter attende le mosse del Galatasaray per Calhanoglu

LE ALTERNATIVE – Ma servirà accontentare l’Inter. Il Galatasaray al momento ha offerto ai nerazzurri una cifra di poco superiore ai 15 milioni di euro. La Beneamata vuole di più. In attesa di una prossima mossa dei turchi, l’Inter si sta guardando anche altrove. Oltre ad Ederson, continua a piacere anche il colombiano del Palmeiras Richard Rios. Tutto comunque dipenderà dal futuro di Calhanoglu.