Calhanoglu, il tempo sta per scadere! Inter rispetterà un impegno

Hakan Calhanoglu si avvicina sempre più alla permanenza all’Inter, data l’attuale indisponibilità del Fenerbahce a versare ai nerazzurri quanto necessario per ingaggiare il turco. Una certezza è già data.

TEMPO – Non vi è dubbio che il tempo non giochi a favore delle squadre turche interessate all’acquisto del regista dell’Inter Hakan Calhanoglu. Prima il Galatasaray e ora il Fenerbahce si trovano a dover fare i conti con una deadline che i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di disattendere. Non appena avrà inizio il ritiro estivo, ossia sabato 26 luglio, si chiuderanno le porte a qualsiasi pretendente al calciatore della compagine meneghina, in conseguenza di una politica espressa con fermezza dalla dirigenza nerazzurra: nessun big partirà dopo il termine del mese di luglio.

Inter, per Calhanoglu la realtà è ancora più stringente: una convinzione dalla Turchia

LO SCENARIO – L’autorevole giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu ha spiegato come, in realtà, il futuro di Calhnoglu potrebbe decidersi ancor prima dell’inizio del ritiro estivo. Di seguito la sua spiegazione pubblicata sul proprio account X: «Come ho detto ieri, Hakan Çalhanoğlu si unirà al ritiro dell’Inter il 23 luglio se il suo trasferimento non verrà finalizzato durante la sua permanenza a Istanbul. Il Fenerbahçe non ha ancora fatto un’offerta ufficiale al club, nonostante una telefonata con il Presidente Ali Koç».