Calhanoglu sta ‘cavalcando’ la situazione: ora Inter infastidita – CdS

All’Inter se non è un caso poco ci manca, perché adesso il problema Hakan Calhanoglu, dopo le parole di Lautaro Martinez e Beppe Marotta, si è ulteriormente alimentato. Intanto, lui non parla.

CASO – Ieri, dopo Inter-Fluminense, per forza di cose è scoppiato il caso Calhanoglu, nonostante Beppe Marotta ha provato a minimizzare. Ma le uscite di Lautaro Martinez e del presidente nel post partita non possono avere altre interpretazioni. Ad oggi, però, la società non ha mai ricevuto da Calhanoglu la richiesta di andare via, nonostante quanto filtra dalla Turchia. Ma allo stesso tempo, un giorno sì e l’altro pure spuntano nuove e presunte dichiarazioni del regista numero 20 e di persone a lui affiliate (amici, padre, barbiere), nonché del presidente del Galatasaray, che ha tenuto a precisare. Insomma, voci su voci, mentre il turco non parla. Ed è questo silenzio che sta infastidendo l’Inter, che vorrebbe una presa di posizione da parte del suo giocatore, proprio come lo scorso anno, quando all’interesse del Bayern Monaco, Piero Ausilio prese la cornetta e gli chiamò dicendogli di chiarire una volta per tutte e parlare. Quest’anno, non sembra essere così. E come riferisce il Corriere dello Sport, lo stesso Calhanoglu sta cavalcando la situazione.

Il Galatasaray ha affidato a Calhanoglu il compito di liberarsi dall’Inter

STRATEGIA – Il Galatasaray ha nutrito interesse per Calhanoglu, ma ad oggi non ha alcuna intenzione di arrivare ai 35-40 milioni di euro richiesti dall’Inter. Ecco perché ha affidato al centrocampista il compito di riuscire a liberarsi a cifre sostenibili. L’Inter non intende alzare muri. Se Calha vuole andare nessuno lo tratterrà, ma solo ad un prezzo adeguato per il suo cartellino. Anche perché poi occorre andare a caccia di un sostituto, che non potrà essere a buon mercato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno