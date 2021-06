Çalhanoglu, sondaggio Inter in corso. No accordo col Milan – Sky

Çalhanoglu è il nome di serata per l’Inter: può arrivare a parametro zero dal Milan, essendo in scadenza di contratto al 30 giugno. Gianluca Di Marzio, dopo l’annuncio di pochi minuti fa (vedi articolo), dà ulteriori dettagli in apertura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

TENTATIVO – Gianluca Di Marzio aggiorna: «La notizia della serata di calciomercato riguarda Hakan Çalhanoglu. C’è un tentativo in corso dell’Inter, che sta cercando di prenderlo a parametro zero. È in scadenza di contratto col Milan, che aveva trattato diverse settimane ma senza trovare un accordo. C’è un sondaggio in corso, l’Inter cerca di prendere Çalhanoglu che è in scadenza di contratto».