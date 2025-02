Calhanoglu, nuove sirene di mercato per l’Inter? Ancora il Bayern Monaco!

Il Bayern Monaco avrebbe rinnovato il suo interesse nei riguardi di Hakan Calhanoglu. Il club tedesco non è l’unico e l’Inter si prepara sul mercato per un’eventuale addio del suo regista turco.

INTERESSE – La finestra invernale di mercato si è conclusa da una ventina di giorni e quella estiva è ancora molto distante, ma i rumors su trattative e interessi non si arrestano mai. Questa volta è il turno di Hakan Calhanoglu, che non sarebbe più fra gli intoccabili del progetto di Simone Inzaghi. A riportarlo è SportMediaset, che aggiunge dei dettagli sulla possibilità di vedere il centrocampista turco abbandonare Milano e l’Italia nel corso dell’estate. A far suonare le sirene di mercato è, ancora una volta, il Bayern Monaco. Il club tedesco aveva manifestato un interesse per Calhanoglu già lo scorso giugno, con la successiva smentita secca da parte del diretto interessato che ha preferito continuare nella sua Inter. Qual è la situazione adesso, a distanza di quasi un anno?

Calhanoglu, c’è il Bayern Monaco ma non solo. Ecco il piano di mercato dell’Inter

INTENZIONI – Secondo SportMediaset l’Inter potrebbe scegliere di privarsi del suo regista nel corso dell’estate, valutandolo intorno ai 40 milioni di euro. Su Calhanoglu attualmente non c’è solo la corte del Bayern Monaco, ma anche quella del Newcastle e di altri club sauditi. I tedeschi, che attualmente sono alle prese con il complicato rinnovo di contratto di Joshua Kimmich, sarebbero ovviamente in pole position. Intanto l’Inter prepara l’eventuale piano di mercato per sostituire degnamente il suo centrocampista. In caso di partenza di Calhanoglu, la dirigenza nerazzurra proverebbe ad ottenere Samuele Ricci dal Torino, con una valutazione economica piuttosto simile a quella del turco ma con una carta d’identità più giovane.