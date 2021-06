Calhanoglu in sede per la firma: a breve sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter!

Calhanoglu è pronto a firmare il contratto con l’Inter, che partirà ufficialmente il 1° luglio. Dopo aver superato le visite mediche, si può dire che manchi solo l’annuncio ufficiale

FIRMA IN ARRIVO – Terminata la seconda parte delle visite mediche presso il CONI per ottenere l’idoneità sportiva agonistica (vedi articolo), Hakan Calhanoglu ha raggiunto la sede dell’Inter. A breve il centrocampista turco ormai ex Milan apporrà la sua firma sul contratto triennale che lo legherà alla società nerazzurra fino al 30 giugno 2024. Mancano ancora i dettagli ufficiali, ma le cifre definitive non dovrebbero differire poi tanto da quelle anticipate nella giornata di ieri (vedi articolo).