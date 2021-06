Calhanoglu, scelta tecnica dietro la sua decisione di andare all’Inter

Hakan Calhanoglu avrebbe scelto di non continuare a vestire la maglia del Milan dicendo sì invece all’Inter per una scelta tecnica.

SCELTA TECNICA – Manuele Baiocchini ha parlato dell’arrivo all’Inter da parte di Hakan Calhanoglu, centrocampista in scadenza di contratto al Milan. Il giornalista ha spiegato la decisione del giocatore turco di trasferirsi in nerazzurro. La sua scelta sarebbe tecnica. Secondo il calciatore, l’Inter sarebbe superiore al Milan (nerazzurri arrivati primi in campionato, rossoneri secondi).

OFFERTE – Infatti Baiocchini ha evidenziato che non cambia moltissimo dal punto di vista economico nel contratto di Calhanoglu, seppur guadagnando qualcosa in più all’Inter. Il centrocampista era stato cercato anche da Fabio Paratici quando era alla Juventus, ha avuto un’offerta dall’Arabia che non lo convinceva, quella dell’Atletico Madrid è caduta dopo che ha chiuso Rodrigo De Paul.

Fonte: Sky Sport 24 – Manuele Baiocchini