Calhanoglu, la sua reazione in Germania alle voci sul Bayern Monaco

Calhanoglu è in Germania, non per trattare col Bayern Monaco ma per giocare gli Europei. Ieri ha perso 0-3 contro il Portogallo e ora la Turchia è a rischio qualificazione. Da Rai Sport arriva la reazione su come il centrocampista dell’Inter abbia risposto alle voci di mercato.

POSSIBILE USCITA – Da venerdì sera è scattato un campanello d’allarme per l’Inter su uno dei suoi big: Hakan Calhanoglu. Questo per le voci, inizialmente lanciate dalla Germania, di un assalto del Bayern Monaco. A quanto risulta dalla giornata di oggi, al momento l’offerta dei bavaresi non è arrivata ma arriverà. Calhanoglu nel frattempo deve pensare agli Europei, visto che la posizione della Turchia si è complicata perdendo ieri 0-3 contro il Portogallo. La nazionale guidata da Vincenzo Montella tornerà in campo mercoledì alle ore 21 ad Amburgo, contro la Repubblica Ceca, con la necessità di trovare almeno un pareggio per non rischiare.

La reazione di Calhanoglu da Dortmund sul Bayern Monaco

NO COMMENT – Ieri a Dortmund per Rai Sport c’era il giornalista Francesco Rocchi, che ha atteso invano il passaggio in zona mista del centrocampista dell’Inter. In collegamento per Dribbling Europei racconta quanto è avvenuto al Westfalenstadion: «Ieri sera Calhanoglu ha dribblato tutti i microfoni ed è salito direttamente sul pullman della Turchia. Questo perché la Bild ha sganciato la bomba, ossia che il suo agente Gordon Stipic stia trattando il Bayern Monaco. Risulta che Stipic ha già avuto due incontri, uno in Turchia e uno qui agli Europei con la dirigenza del Bayern Monaco. Questa notizia ha fatto un po’ sobbalzare tutti i tifosi interisti, per questa trattativa di cui l’Inter non era a conoscenza. La contromossa è fissare il prezzo, settanta milioni per un giocatore che l’Inter ha preso a parametro zero ed è in scadenza fra tre anni».