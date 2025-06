Calhanoglu raggiunge Inzaghi? E in Spagna parlano pure dell’erede

Calhanoglu raggiungerà Simone Inzaghi? In Spagna si portano avanti e danno il regista dell’Inter per partente in direzione Al-Hilal. Non solo si parla anche del sostituto.

ANCHE LUI IN ARABIA? – Hakan Calhanoglu non ha vissuto una grandissima stagione all’Inter. Rispetto agli anni precedenti, il turco è stato meno preciso nelle proprie performance ma allo stesso tempo ha convissuto con diversi guai fisici che lo hanno leggermente limitato. Inoltre, in finale di Champions League è stato ampiamente surclassato dal rivale più diretto Vitinha, che ha dominato il centrocampo. E ora che il suo “maestro” Simone Inzaghi, colui che gli ha trasformato la carriera facendolo diventare regista, è andato via in direzione Al-Hilal, il suo futuro all’Inter potrebbe non essere garantito. D’altronde, la società vorrebbe ringiovanire la rosa e a 31 anni il ciclo in nerazzurro del capitano della Turchia potrebbe essere ai titoli di coda. E in Spagna si portano avanti, nello specifico il Mundo Deportivo.

Se parte Calhanoglu, l’Inter va su Rovella

SCENARI – Secondo i colleghi spagnoli, Calhanoglu potrebbe seguire Inzaghi in Arabia Saudita. Il contratto del turco con l’Inter va in scadenza nel 2027 e in caso di offerta allettante il club lo potrebbe cedere per ottenere anche un’importante plusvalenza. In caso di addio, l’Inter, scrivono dalla Spagna, monitora Nicolò Rovella della Lazio.